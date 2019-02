"Koh-Lanta" de retour le 15 mars sur TF1 : la nouvelle saison commencera par l’épreuve des poteaux

On a promis de ne pas dévoiler l’identité des candidats, encore moins celui du vainqueur. Sachez seulement que le ou la première à tomber de son poteau ne tiendra que 27 minutes. Et que le ou la plus endurant(e) va rester stoïque pendant 1h et 21 minutes. De quoi d’emblée forcer le respect de ses camarades. Et susciter quelques jalousies aussi… D’où le titre de cette nouvelle saison : la guerre des chefs.





Cette 20e saison de Koh-Lanta est d’autant plus attendue qu’elle intervient après l’annulation de la précédente, suite aux accusations d’agression sexuelle d’une candidate à l’encontre d’un autre participant sur le tournage, en mai 2018, déjà aux îles Fidji. La société de production ALP a choisi de repartir de zéro avec de nouveaux aventuriers.