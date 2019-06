"Koh-Lanta" : la victoire surprise de Maud, doyenne de l'émission, ravit les internautes

Elle a gagné de justesse. Maud a été sacrée grande gagnante de "Koh Lanta", ce samedi soir sur TF1. La mère de famille belge âgée de 50 ans s'est imposée face à Cindy avec 7 voix contre 6. Et elle n'a pas démérité puisqu'elle a passé haut la main l'épreuve d'orientation avec Steeve et Cindy avant de perdre, de justesse, celle des poteaux face à Cindy. Persuadée qu'elle n'aurait pas de chance avec Steeve face au jury final, Cindy a choisi d'emmener Maud avec elle sur le plateau de la finale où la Belge a été désignée gagnante.





Une victoire surprise pour l'aventurière qui avait révélé dans la presse qu'elle allait utiliser les 100 000 euros de gains pour continuer à gravir les “seven summits", l’ascension de sept montagnes les plus hautes du monde. Samedi soir, elle a dévoilé à Denis Brogniart qu’elle souhaitait s'attaquer à l’Everest. Candidate discrète, elle a tenu à remercier sa maman, "celle qui m'a donné la vie et qui s'est battue pour ses quatre enfants". De quoi ravir les fans de l'émission qui ont salué la sincérité et la discrétion de Maud, contre l’exubérance de la stratège Cindy.