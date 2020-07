"Koh-Lanta : les 4 Terres" : on a vu le premier épisode de la nouvelle saison du jeu d'aventure

Koh-Lanta ne faiblit pas. Durant le confinement, le jeu d’aventure TF1 a battu des records d’audience, avec 6,8 millions de téléspectateurs en moyenne, et jusqu’à 65% de part d’audience sur les 15-24 ans, la preuve que, 20 ans après son lancement, le programme continue à séduire de nouveaux fidèles. Un succès sur lequel la chaîne compte bien capitaliser avec une nouvelle saison dont LCI.fr a pu découvrir le premier épisode en avant-première.

Dès les premières secondes, dans le cadre paradisiaque de l’Archipel de Kaduvu, aux îles Fidji, l’inusable Denis Brogniart révèle aux candidats qu’ils vont être 24 à s’affronter, une première. Et qu’ils ont été répartis d’office au sein de quatre équipes de six membres en fonction de leur provenance géographique : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. "Le but, c’est qu’ils éprouvent de la fierté à défendre leur région, sans dénigrer celle des autres", nous a expliqué l’animateur, aux commandes du programme depuis 2002.