Koh Lanta - "On se reverra j’en suis sûr" : Loïc rend un vibrant hommage à Bertrand-Kamal

À l'image de son ami Loïc, qui a publié un message touchant sur Instagram. "Bon anniversaire mon frère. Tu sais déjà tout, on ne t’oubliera jamais je te jure. Je t’aime. On se reverra j’en suis sûr", a-t-il posté en légende d'une photo où on voit les deux hommes se prendre dans les bras. Les autres aventuriers de l'édition ont eu aux aussi une pensée pour Beka à qui ils ont adressé des messages en commentaire du post. "Il nous surveille de là où il est !", a réagi Dorian ; "Bon anniversaire à notre étoile filante, BK !", a écrit Fabrice tandis que Lola a partagé "Notre BK !!".

Très marquée par sa disparition de celui qu'elle considérait comme un frère, Hadja a partagé de son côté une photo de l'aventure accompagnée d'un long message. "On s'était dit qu'on ferait une grosse fiesta car on avait fêté tes 30 ans sur le camp avec un coquillage de riz et des bananes. On était très loin de penser que c'était le dernier anniversaire que tu fêterais aux Fidji loin de ta famille mais heureusement tu as pu le fêter avec nous, ta nouvelle famille !", a lancé son ancienne acolyte de l'équipe des Verts. "Je remercie Dieu tous les jours de m'avoir mis sur ton chemin, c'est une fierté pour moi d'avoir fait partie de ta vie, tu fais désormais partie de la mienne pour toujours…", a-t-elle conclu.