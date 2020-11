Alix éliminée de "Koh-Lanta" : "On se faisait des sourires, mais on avait envie de se gifler"

C'était l'ex-capitaine de l'équipe des Jaunes. Alix a quitté l'aventure "Koh-Lanta" ce vendredi. En binôme avec Laurent durant les épreuves, elle a fait les frais de l'élimination de ce dernier. Partie "sans regrets", elle revient sur cette expérience hors norme.

Laurent vous a entraînée dans sa chute. Vous n'êtes pas trop déçue de sortir comme ça ?

Non, pas du tout, c'est une épreuve redoutée de "Koh-Lanta" qui met du piment dans le programme. Bien sûr, j'aurais aimé aller plus loin, mais c'est le jeu et au moment où Denis éteint mon flambeau, je me dis que j'ai vécu une belle aventure et je repars la tête haute.

C'était important de sortir la tête haute ?

Je n'allais pas pleurer toutes les larmes de mon corps quand même ! Je m'imprègne de ce moment très riche en émotions, je regarde les autres candidats et je me dis que j'espère que telle ou telle personne ira plus loin. Moi, j'ai atteint mes objectifs et je suis fière. Dans "Koh-Lanta", chaque jour qui passe est un bonus et je suis allée très loin quand même.

Laurent en a profité pour régler ses comptes avec Alexandra. L'ambiance était très électrique…

Oui, c'était déjà très chaud sur le camp, l'ambiance était pesante. Ça commençait à être très dur de se supporter les uns les autres. On se faisait des sourires de courtoisie, mais on avait envie de se gifler. Il y avait beaucoup de critiques derrière le dos. On était à fleur de peau comme jamais. C'est dur de se dire que sa place est en danger mais qu'on ne peut rien faire.