L'acteur de "Once Upon a Time" Gabe Khouth meurt à 46 ans d'une crise cardiaque à moto

Il était connu du grand public pour son rôle d'Atchoum dans la série "Once Upon a Time". L'acteur canadien Gabe Khouth est décédé tragiquement à l'âge de 46 ans. C'est son ami le comédien Peter Kelamis qui a annoncé la mauvaise nouvelles sur son compte Twitter. "Le 23 juillet, mon ami Gabe Khouth a apparemment souffert d’un arrêt cardiaque alors qu’il conduisait sa moto et en est mort tragiquement. Gabe donnait TOUJOURS le sourire à tout le monde. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis", a le comédien en légende d'une photo du défunt.





"Je suis si triste d'apprendre la mort de Gabe Khouth... Un homme gentil, talentueux et un personnage essentiel de 'Once Upon a Time' depuis le début. Mais plus important encore, il était notre ami. Il va nous manquer", a réagi de son côté Adam Horowitz, créateur de la série.