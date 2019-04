L'adieu énigmatique de "Riverdale" à Luke Perry

Comment son personnage va-t-il donc quitter la série ? Il va falloir attendre encore pour le savoir. La bande-annonce de l'épisode 20, qui sera diffusé mercredi prochain, n'en dit pas plus. On y voit juste le retour de Molly Ringwald, qui incarne la mère d'Archie. On reste sur notre première idée, à savoir que Fred Andrews va lui aussi mourir. La fin de l'épisode 19 voyait la jeune Betty apprendre la mort de son père dans un accident qui n'a laissé "aucun survivant". Et si le personnage de Luke Perry faisait partie des victimes collatérales ? Une seule certitude, l'acteur américain charmera nos écrans une toute dernière fois cet été dans "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.