L'aéroport d'Orly bientôt rebaptisé "Johnny Hallyday" ?

Verra-t-on bientôt un aéroport français porter le nom de Johnny ? Ce vendredi matin, dans sa chronique baptisée "Ça va faire du bruit" de la Matinale de LCI, Christophe Beaugrand est revenu sur cette nouvelle qui agite les réseaux sociaux. Dans le cadre du Grand débat de la Culture parrainé par le ministre de tutelle Franck Riester, quelqu'un a en effet soumis l'idée de rebaptiser un des aéroports français du nom du rockeur décédé en 2017.





"Avec Roissy-Charles de Gaulle, la France rendait hommage à celui qui avait su rassembler politiquement les Français. Avec Orly-Johnny Hallyday, la France rendra hommage à celui qui continue à les rassembler dans l'amour de la musique et du rock’n roll", détaille l'initiative . De nombreux fans n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, comme l'a noté Christophe Beaugrand. "Pour moi Orly c'est Johnny et Sylvie dans les années 60 et 70. L'avion c'est Johnny. Orly C'est Johnny", a commenté l'un d'eux, qui visiblement adhère à la proposition qui a émergé dans la section patrimoine.