"L'amour, c'est une tannée" : les héroïnes de "Plan Cœur" se confient sur la saison 2

SÉRIE – Ce vendredi 11 octobre, Netflix donne le coup d'envoi de la saison 2 de "Plan cœur". Zita Henrot, Sabina Ouazani et Joséphine Dray, les trois actrices principales, et Noémie Saglio, la réalisatrice, nous présentent ces nouveaux épisodes et dissertent sur l'amour, thème central de la série.

Elsa et ses copines sont de retour. Et elles sont toujours aussi délurées. Ce vendredi 11 octobre, Netlfix dévoile les huit nouveaux épisodes de "Plan Cœur", sa comédie romantique made in France. Quatre mois après son départ pour Buenos Aires, Elsa (Zita Hanrot) qui a découvert la vérité sur Jules (Marc Ruchman), revient à Paris auprès de ses deux meilleures amies, Emilie (Joséphine Draï) et Charlotte (Sabrina Ouazani). Persuadée que leur copine était en Amérique du Sud, elles ne se doutent pas un instant qu'en réalité, Elsa était à Paris avec Jules tout ce temps-là. Bien décidées à se mêler (une fois de plus) de la vie amoureuse de leur amie, elles ont un nouveau plan : faire tomber Elsa dans les bras de Max (Guillaume Labbé).

"Elsa a grandi, et elle tente de reprendre le pouvoir au sein de la bande. Mais les choses ne vont pas se passer exactement comme elle l'entend", nous confie Noémie Saglio, la réalisatrice et créatrice de "Plan Cœur", qui croque les travers de cette génération de trentenaires à la recherche de l'amour et complètement accro à Instagram. "Mais c'est terrible ce truc", poursuit Noémie Saglio. "Moi je l'ai enlevé et je vais mieux. Je ne pouvais plus voir ces meufs trop bonnes, et ces gens qui sont là : 'Joyeux anniversaire, amour de ma vie, depuis 18 ans tu me combles de bonheur chaque jour'. Je suis là : 'Ben non, c'est pas vrai !'"