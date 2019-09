"L’amour est dans le pré" : après avoir ri devant les speed dating, les fans réclament "les tracteurs et la boue"

VU DE TWITTER - Ça y est, tous les participants de l’édition 2019 de "L’Amour est dans le pré" ont rencontré leurs prétendants. Ils ont dû en choisir deux, qu’ils ont invités chez eux. Les téléspectateurs semblaient attendre la fin des speed-datings avec impatience, pour enfin entrer dans le vif du sujet.

Lundi soir, M6 a diffusé le dernier épisode des speed dating, moment important de "L'amour est dans le pré". Bernadette, Robert, Francis, et les deux François étaient à Paris pour rencontrer les hommes et les femmes qui leur ont écrit après la diffusion de leur portrait. Robert n’a vu qu’une prétendante, la seule des deux femmes lui ayant envoyé un courrier à s’être déplacée, mais heureusement pour lui le courant est bien passé avec Angélique. Les autres agriculteurs ont, de leur côté, dû sélectionner celles et ceux qu’ils souhaitaient connaître davantage.

C’est désormais à la ferme qu’ils se reverront : une étape que les téléspectateurs attendaient visiblement. Les speed-datings ont duré plus longtemps que d’habitude, ce qui a semble-t-il agacé certains fidèles de l’émission. Ces derniers se réjouissent d’enfin voir l’essentiel : "des vaches et de la boue b***el !". Sans oublier bien sûr les conflits inévitables entre rivaux.