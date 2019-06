"L'amour est dans le pré" : au bord de la faillite, deux candidats lancent une cagnotte en ligne

Leur exploitation a rencontré des difficultés à cause de la sécheresse, expliquent-ils dans un entretien à Télé-Loisirs : "La ferme de Samuel est touchée par la sécheresse depuis plusieurs saisons et nous n'arrivons plus à nourrir les animaux pour faire du lait, s'y désole Johanna. L'idée c'est donc de déménager en Bretagne et de trouver une nouvelle ferme pour nos bêtes. La cagnotte nous aidera à financer cet achat. On a visité plusieurs endroits mais, pour l'instant, nous n'avons rien trouvé qui nous convenait".