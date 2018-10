"L'Amour est dans le pré" : ce soir, Thomas va sérieusement se rapprocher de l'un de ses prétendants

"Mais je sais être différent, le gars qui se prend pas au sérieux", poursuit Romain. Thomas lui lance alors une perche : "Mais j'aimerais bien découvrir ça... (…) Qui tu es en vrai ? Est-ce que t'es tout le temps beau et classe et extraordinaire ?". De quoi faire plaisir à Romain qui avoue que parfois il lui arrive "d'être décoiffé et de porter un jogging avec des taches de peinture et un t-shirt difforme"."Ah mais ça me plait', lui répond aussitôt l'ostréiculteur. Un sacré rapprochement opéré à seulement quelques centimètres de l'autre prétendant, Garett, qui pendant ce temps-là discute avec des amis de l'agriculteur.