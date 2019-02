"L'Amour est dans le pré" : Samuel et Johanna filent (à nouveau) le parfait amour

Le couple a passé quelques mois ensemble avant de se séparer à nouveau. "Notre histoire a duré cinq mois mais, aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble", expliquait la jeune femme à TV Mag. "Petit à petit, les obligations professionnelles ont pris le dessus. Je me suis épuisée et je ne me sentais plus capable de continuer dans ces conditions", poursuivait Johanna, expliquant pourquoi Samuel ne s'était pas rendu au bilan de l'émission.





"Il était aussi déçu que la production refuse de parler de sa situation et des difficultés qu’il rencontre pour maintenir à flot son exploitation". Tout cela est désormais de l'histoire ancienne : les tourtereaux se sont retrouvés et ils ne sont visiblement pas prêt de se quitter. On attend à présent la date du mariage.