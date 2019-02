L’amour est dans le pré : Sébastien et Emilie parents !

Un bébé de plus pour la grande famille de l’Amour est dans le pré. Couple phare de la saison 2017, Sébastien et Emilie, on le savait, filaient depuis le parfait amour. Devant les caméras, déjà, l’alchimie entre l’éleveur de brebis et la jeune puéricultrice était palpable. Sachez que le couple a franchi un pas de plus dans leur amour fusionnel : ils sont les heureux parents, depuis quelques mois, d’une petite fille !





"Notre petite Giulia est née ce matin", peut-on ainsi lire dans un message daté du 18 décembre sur leur compte Facebook. Un mois plus tôt, le couple avait posté une photo de lui où l’on pouvait voir Emilie le ventre rond. Une affaire qui roule : le couple avait officiellement emménagé ensemble début 2018. Emilie était venue s'installer avec sa fille chez Sébastien, dans sa ferme située dans le Limousin.