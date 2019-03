"L'Arme fatale" : comment Seann William Scott, le lourdingue d'"American Pie", a sauvé la série

Depuis ses débuts dans la saga "Americain Pie" il y a 20 ans, Seann William Scott a enchaîné les personnages dans la veine de Stifler. Lourdingue, à l'humour gras et sans limite. Son arrivée dans "L'Arme fatale", dont l'avenir est alors en suspens, est due à un heureux hasard. L'acteur américain de 42 ans vient présenter un projet de série comique dans les locaux de la Fox quand il est repéré par la production. "On m'a dit qu'il était génial et on m'a demandé ce que je pensais de lui pour un nouveau personnage. J'ai trouvé que c'était génial", explique au New York Post le showrunner de la série Matt Miller. "J'ai demandé à Warner Bros s'ils envisageaient de reconduire la série avec un nouvel acteur. Et très rapidement, Seann était notre gars", poursuit-il.