"L'art du rangement avec Marie Kondō" : Netflix va lancer une téléréalité avec la reine du tri

Et si pour 2019, vous vous décidiez à vous débarrasser du superflu ? Netflix se propose de vous donner un coup de main avec sa nouvelle production originale "Tidying up with Marie Kondo" ("L'art du rangement avec Marie Kando", en français). Inspirée du best-seller qui s’est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires à travers le monde depuis sa sortie en 2011, cette téléréalité suivra la star japonaise qui ira faire le tri chez des familles américaines.





Depuis 7 ans, cette consultante en organisation et en développement personnel enseigne à la planète entière comment bien ranger son intérieur. Car pour se sentir bien dans sa tête, il est nécessaire de faire de l'ordre autour de soi. Son credo ? "Jetez tout ce qui ne vous met pas en joie". C'est ce qu'elle va tenter d'enseigner à des familles américaines qui croulent sous les vêtements et les objets.