L'humour des matinales radio, un festival de blagues sexistes

"Quel est le point commun entre une femme et une cigarette ? Tu la prends, tu la tires et tu la jettes". Si en plus de ne pas vous faire rire, cette mauvaise blague tirée du site www.blague.info vous fait lever les yeux au ciel, c'est probablement que vous êtes une femme. Et que vous en entendez à longueur de journée. Pour son premier état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l'Égalité (HCE) a passé au crible l'humour dans les matinales des radios et sur internet.





Durant trois mois, le HCE a décortiqué les trois matinales les plus écoutées de France, soit celle de France Inter (présentée par Charline Vanhoenacker), de RTL Matin (Laurent Gerra) et d'Europe 1 (Nicolas Canteloup) ainsi que les vidéos YouTube de Cyprien et Norman, et le site internet le mieux référencé sur Google, blague.info. Avec un constat : le sexisme est un des ressorts principaux pour faire rire, selon cette étude réalisée en novembre et décembre 2017.