"L’immigration illégale est un problème auquel je pense tous les jours" : Selena Gomez s'engage

STREAMING - La chanteuse Selena Gomez a produit pour Netflix une série documentaire de six épisodes racontant l’histoire de familles sans-papiers en Amérique du Nord. Intitulée "Living Undocumented", elle est diffusée dès ce mercredi 2 octobre.

Sensibiliser à la question migratoire et aux conditions de vie des immigrés sans-papiers sur le sol américain a été une évidence pour la productrice mexicaine-américaine. A travers un essai touchant, publié mardi 1er octobre par le Time, la pop star de 27 ans s’est livrée sur sa propre expérience familiale.

La star internationale Selena Gomez se lance dans la production audiovisuelle avec sa première série documentaire, "Living Undocumented", abordant le sujet sensible de l'immigration illégale en Amérique du Nord. Diffusé sur la plateforme de streaming Netflix dès ce mercredi, le programme relate l'histoire vraie de huit familles de clandestins au pays de l'Oncle Sam.

"L’immigration illégale est un problème auquel je pense tous les jours et je n’oublie jamais à quel point je suis heureuse d’être née dans ce pays grâce à ma famille et à la grâce des circonstances", a écrit la chanteuse au Time. Reconnaissante d’avoir pu naître libre comme citoyenne américaine grâce au "courage et (au) sacrifice" de sa famille, Selena Gomez est consciente de l'heureuse providence qui l'a conduite à devenir une célébrité au succès international. Faire savoir est donc de "sa responsabilité", a expliqué l'artiste.

Mais son histoire familiale aurait pu être plus dramatique, comme pour ces millions d'immigrés clandestins qui risquent leur vie pour atteindre les terres du "rêve américain". Sa propre tante a fait partie de ces âmes aventureuses dans les années 70. Celle-ci a été la première de sa famille à franchir illégalement la frontière américaine "derrière un camion". Ses grands-parents ont suivi, permettant à son père de naître au Texas peu après.