"L’Incroyable famille Kardashian" s’arrête : clap de fin d’une émission qui a chamboulé la télévision

THIS IS THE END - Kim Kardashian a annoncé que la téléréalité qui suit le quotidien de sa famille depuis 13 ans allait se terminer avec la diffusion d'une ultime saison "début 2021". La fin d’une ère qui a fait du clan l’un des plus puissants du monde médiatique aux Etats-Unis.

Les caméras les suivent en permanence depuis plus de 13 ans. Mais aujourd’hui, les Kardashian ont choisi de tourner la page. Kim, la cadette du clan, a annoncé qu’elle et ses proches avaient "pris la décision de dire au revoir à L’Incroyable famille Kardashian", l’émission de téléréalité qui fait les beaux jours de la chaîne E! depuis 2007. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, la jeune femme, qui fêtera ses 40 ans en octobre, remercie "les milliers de personnes et d’entreprises qui ont pris part à l’expérience", avec un mot particulier pour son producteur Ryan Seacrest. "Sans cette émission, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je suis incroyablement reconnaissante envers tous ceux qui nous ont regardées et soutenus moi et ma famille ces quatorze dernières années. Ce show a fait de nous ce que nous sommes et j’aurai toujours une dette envers ceux qui ont joué un rôle dans le façonnage de nos carrières et ont changé nos vies pour toujours", insiste-t-elle. Présenté comme une plongée dans la vie de cette maisonnée pas comme les autres, le programme s’est avéré être une redoutable machine à cash pour chacun de ses membres.

Début 2007, Kim Kardashian est alors essentiellement connue pour ses sorties répétées avec l’héritière Paris Hilton. Et comme sa "BFF", c’est une sextape qui va accélérer sa célébrité. Ses ébats avec le chanteur Ray J, filmés cinq ans plus tôt, se retrouvent mis en vente par le spécialiste du porno Vivid Entertainment. A la fin de l’été, E! annonce ensuite le lancement de L’Incroyable famille Kardashian, "une nouvelle sitcom familiale non scriptée". Ne voyez pas de lien de cause à effet entre les deux bien sûr. Le programme "était en développement bien avant que la sextape ne soit publiée", souligne Page Six. Mais le scandale autour de la vidéo démultiplie l’intérêt des médias pour cette famille recomposée.

Baptisé "I’m watching you" - "Je te regarde" -, le premier épisode est diffusé à l’automne 2007. Au coeur de la machine, on retrouve Kris Jenner, l'ex-femme du défunt avocat d’OJ Simpson Robert Kardashian. La matriache est devenue au fil des années une efficace "momager" - mix de "mom" et "manager" - gérant la carrière de ses enfants. La quinqua en a six. Cinq filles et un garçon dont la particularité est d’avoir tous un prénom commençant par un K - sauf pour Rob, qui a hérité du prénom de son père. Kourtney, Kim, Khloé et Rob, nés de son premier mariage, cohabitent avec Kendall et Kylie Jenner, fruit de ses amours avec le champion olympique Bruce Jenner. Tout le monde suit au fond ?

Aucun détail de leur vie n'est épargné aux téléspectateurs. Les prises de tête entre frères et soeurs, les accusations d'infidélité entre les différents époux et les broutilles de la vie quotidienne. Mais broutilles forcément bling bling pusque à Calabasas, près de Los Angeles, plus ça brille et mieux c'est. Les opérations sont uniquement esthétiques, les accidents de voiture se font en Bentley et les clés se perdent dans des sacs Hermès. Le mariage royal de Kim Kardashian avec Kris Humphries a droit à son épisode spécial... pour un divorce prononcé 72 jours plus tard. Son braquage parisien en octobre 2016 est raconté en large, en long et en travers. Kourtney Kardashian ne cache, elle, absolument rien de son premier accouchement.

La transition de Bruce Jenner a été documentée dans une série dérivée

Démarrée à huit, l'émission voit son casting s'agrandir au fil des années. Kourtney donne en effet naissance à Mason, Penelope et Reign. Kim devient mère de North, Saint, Chicago et Psalm ; Khloé de True. Kylie Jenner, la benjamine du clan, parvient à garder sa grossesse pour elle, pour au final faire mieux profiter les téléspectateurs de l'arrivée de sa fille Stormi. "Le secret le mieux gardé de notre génération", avance même son aînée Kim. La famille s'amuse aussi des rumeurs disant que Kourtney Kardashian ne serait pas la fille de son père. En 2015, le programme se fait plus sérieux et documente la transition de Bruce Jenner. La chaîne E! lui offre même un spin-off, I am Cait, dans lequel l'ancien athlète, devenu Caitlin, rencontre ses filles pour la première fois.

Souvent critiqués pour la mise en scène too much de leur vie, les Kardashian ont su capitaliser sur leur popularité à la télévision et surtout sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ils sont plus de 195 millions à suivre Kylie, 188 millions à suivre Kim et 139 millions à suivre Kendall, devenue l'un des mannequins les plus influents du moment. Celles que beaucoup sous-estiment s'avèrent être des femmes d'affaires très réfléchies qui ont fait fructifier leurs comptes en banque. Kylie Jenner a notamment fait grincer des dents en devenant à seulement 21 ans "la plus jeune milliardaire autodidacte du monde". La fortune personnelle de Kim Kardashian, mariée au rappeur milliardaire Kanye West, est, elle, désormais estimée à 900 millions de dollars par Forbes.

La fin de leur aventure télévisée ne marque en fait que le début d'une autre. Lignes de vêtements, maquillage ou encore soins pour la peau, les soeurs ont diversifié leurs activités et ouvert la voie à d'autres. "Je suis fan de vous, je connais tout de vous. Je voudrais être comme vous", lui lançait Nabilla dans Les Anges 5 en 2013. Depuis, la Française a aussi eu sa propre émission de téléréalité pendant quatre ans (Allo Nabilla), a lancé sa propre marque de cosmétiques et est ,elle aussi, devenue maman. La relève est en marche.

