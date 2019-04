L'"insupportable" affaire Quesada, sa pièce en direct sur TMC, ses combats... Jean-Luc Reichmann nous dit tout

La production aurait-elle pu éviter ce genre de mauvais casting ? "On n'a pas le droit de demander le casier judiciaire des gens pour délit de sale gueule", rétorque Jean-Luc Reichmann. "Donc on accepte toutes les personnes qui se présentent à nous. Il n'y a pas eu d'erreur ni du côté de la production, ni du côté du diffuseur. En revanche, si ça peut nous permettre de faire de la prévention pour la suite, évidemment que ça va nous servir pour éviter de tomber dans le panneau".





Alors que certains, à l'image de l'animateur Patrice Laffont, ont assuré avoir eu eu des doutes sur le candidat, Jean-Luc Reichman balaie ces affirmations : "A quoi ça sert de dire 'oui on ne le sentait pas' plus de deux ans après ? Ça fait deux ans et demi qu'il est passé à l'antenne. En revanche, que ça serve pour l'avenir, ça vous pouvez me faire confiance".