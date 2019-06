La belle histoire d'une famille bretonne

Isaac et Nora, deux enfants bretons âgés de 8 et 14 ans, adorent poster des vidéos de reprise sur Internet, accompagnés de leur père musicien. Leur interprétation de "Veinte años", chanson cubaine datant de 1935, leur ont valu un succès mondial en quelques jours. Ce vendredi matin, ils totalisent plus de 28 millions de vues, soit 4 fois plus que le dernier clip de Bigflo et Oli. Mais pour autant que ce morceau cubain touche des gens partout, ils refusent de changer leur quotidien. Si vous voulez les voir, ils seront en concert au Moulin-Vert, à Quimper, ce samedi. A découvrir également : la quatrième et ultime saison de la série "Casa de Papel" est en tournage.



Ce vendredi 28 juin 2019, Thierry Moreau dans sa chronique "Les médias", nous raconte l'histoire de deux enfants bretons qui ont fait un buzz grâce à la reprise d'une chanson cubaine sur Internet. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.