"La Casa de Papel", "Run", "Le Bureau des légendes"… 5 séries à regarder en avril

Du côté des nouveautés, on découvrira "Tales from the Loop", la série de science-fiction d'Amazon Prime inspirée des peintures de l'artiste suédois Simon Stålenhag (le 3 avril) ; "Run", la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge, la créatrice de "Fleabag" et "Killing Eve" (le 13 avril sur OCS) ; et "The Mandalorian", la première série dérivée de l'univers de "Star Wars" qui sera visible à partir du 7 avril, nouvelle date du lancement de Disney+ en France.