"La Casa De Papel" saison 3 : l’un des personnages portera le nom d’une ville française !

Au générique, on retrouvera également Tokyo (Ursula Corbero), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) et Monica (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric) ou encore l'ancienne inspectrice Raquel (Itziar Ituño). Outre le mystérieux Marseille, ils seront rejoints par de nouveaux acolytes dont l'ingénieur (Rodrigo de la Serna), Alicia (Najwa Nimri) et Tamayo (Fernando Cayo).