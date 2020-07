"La Casa de Papel" reviendra pour une cinquième et ultime saison

La partie ne pouvait pas se terminer sur un "échec et mat" lancé par l'inspectrice Sierra au Professeur, dont elle a retrouvé la planque dans les ultimes secondes de la saison 4. La Casa de Papel reprendra bien du service pour dix épisodes inédits qui serviront de conclusion à la série à succès de Netflix. Le début du tournage est programmé pour le 3 août et emmènera les braqueurs au masque de Dali de leur Espagne natale au Danemark, en passant par le Portugal. La date de diffusion n'a, elle, pas été précisée.

"Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante", promet le créateur et producteur exécutif de la série dans un communiqué publié par Netflix vendredi 31 juillet. Une officialisation en bonne et due forme, même si Alvaro Morte, l'interprète du Professeur, avait déjà vendu la mèche sur Instagram il y a dix jours...