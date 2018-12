"La Chanson secrète" sur TF1 : bouleversé, Nikos Aliagas fond en larmes

"J’entends Patrick Fiori et Kendji Girac qui chantent Mon vieux. Rien que ça, j’étais bouleversé car cette chanson me touche en plein cœur, surtout depuis que j’ai perdu mon papa…", a confié l'animateur à "TV Mag". "Puis j’entends la voix de Daniel Guichard, dont je suis un vrai fan. Il était là ! J’étais fracassé par l’émotion, j’ai pleuré à gros sanglots, je ne pouvais pas m’arrêter. En vingt-cinq ans de télé, et dix-neuf ans à TF1, je n’ai jamais eu un tel moment où j’ai vraiment oublié que j’étais à la télé. J’étais redevenu un petit garçon."