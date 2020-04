Nikos Aliagas le confirme : la finale de "The Voice" aura bien lieu en direct du Palais des Sports

C'était une annonce que l'on attendait. Samedi soir, à l'issue de la dernière session des KO de "The Voice", Nikos Aliagas a pris la parole pour confirmer aux fans de l'émission que la demi-finale du télé-crochet aura bien lieu comme prévu en direct du Palais des sports de Paris, dès que la situation le permettrait. Car, à l'image de nombreuses émissions, "The Voice" a vu sa programmation chamboulée par l'épidémie de coronavirus.

"Vous venez d’assister à la dernière émission enregistrée de 'The Voice' avant la prochaine étape, c’est-à-dire la demi-finale en direct. Alors vous n’êtes pas sans savoir qu’en raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19, aujourd’hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus, et nous le regrettons", a expliqué Nikos dans ce message vidéo.

Cette année, ITV Studios France et TF1 avaient vu les choses en grand : les shows en direct devaient se dérouler au Palais des sports, une des plus grandes salles de spectacle parisiennes, capable d'accueillir jusqu'à 4 600 spectateurs. "Pour autant cette saison de 'The Voice' est exceptionnelle (…) C’est pourquoi avec TF1, la production ITV Studios France les coachs et les talents, nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison, et ce dès qu’il nous sera permis de le faire", a poursuivi Nikos Aliagas.

Il confirme les propos tenus par Fabrice Bailly dans "Le Parisien" le 10 avril dernier. "‘The Voice’ exige un minimum de qualité, on préfère attendre plutôt que de proposer une émission dégradée”, avait assuré le directeur des programmes de TF1. Le 2 mai prochain, les téléspectateurs de TF1 pourront donc revoir l’édition 2017 du concert des Enfoirés. Quant à la demi-finale et la finale, TF1 espère pouvoir les diffuser avant l'été.