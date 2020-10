"La fracture américaine, d'Obama à Trump" : la division des États-Unis depuis dix ans racontée dans un documentaire sur Histoire TV

SOCIETE – La chaîne Histoire TV diffuse un documentaire en quatre épisode qui décrypte pourquoi à la veille des élections, l'Amérique est un pays si profondément divisé.

C'est un documentaire très fouillé. Dans le cadre de son cycle sur les élections américains, la chaîne Histoire TV diffuse ce mercredi 21 octobre à 20 h 40 La fracture américaine, d'Obama à Trump. Après s'être penchée sur la montée du mouvement raciste et misogyne qui ronge les Etats-Unis depuis 2017 avec Le Monde de Trump, la chaîne s'attaque à présent sur les raisons de la division profonde que connaît la société américaine. Réalisé par Michael Kirk et Mike Wiser, ce documentaire composé de quatre épisodes analyse la politique américaine des dix dernières années et l'impact qu'elle a eu sur la société actuelle. Une société en crise où l'électorat est plus partagé que jamais depuis la guerre civile.

La promesse d'unité d'Obama n'a finalement fait qu'augmenter les divisions

Comment les Américains en sont-ils arrivés là ? Le premier épisode débute avec l'élection historique de Barack Obama, premier afro-américain à accéder à la magistrature suprême. Il montre comment la promesse d'unité d'Obama n'a finalement fait qu'augmenter les divisions raciales, culturelles et politiques, et conduit à l'ascension de Trump. Trump qui de son côté a utilisé les divisions du pays et déclenché la colère des deux côtés de la fracture.

Rania Hoballah