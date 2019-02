"La Grande Explication" : Edouard Philippe face à dix Français ce soir sur LCI

David Pujadas présente son troisième long débat intitulé "La Grande Explication" ce mercredi soir sur LCI. Pour ce troisième volet de l'émission, le Premier ministre Edouard Philippe se retrouvera face à dix Français et discuteront de plusieurs thématiques à l'image de l'emploi, du chômage, de la justice fiscale, des routes et de plein d'autres sujets. A noter que les deux précédentes émissions ont cartonné avec 4,8% et 4,4% de PDA chacune. Par ailleurs, Élizabeth Martichoux de RTL et Yves Thréard assisteront David Pujadas dans ce débat d'une durée de 2h15 à partir de 20h45.



