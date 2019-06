La guerre des tweets : Nabilla VS Naulleau

Une dispute qui a éclaté sur les réseaux sociaux a animé la toile. Celle-ci a opposé l'écrivain et chroniqueur Eric Naulleau à la star de téléréalité Nabilla. Les deux personnalités se sont "alpaguées" via des tweets et leur discussion a été clôturée par le blocage d'Eric Naulleau par Nabilla. Autre sujet : la ville de Marseille a débloqué 150 000 euros pour la cérémonie "Miss France". Une somme qui crée la polémique.



Ce mardi 18 juin 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les médias", nous parle de la guerre qui a opposé Eric Naulleau et Nabilla sur Twitter. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.