La journaliste Isabelle Saporta quitte RTL après la révélation de sa relation avec Yannick Jadot et se lance en politique

Isabelle Saporta claque la porte de RTL. La journaliste a annoncé ce mardi au journal Le Parisien quitter son poste de chroniqueuse de la matinale pilotée par Yves Calvi du lundi au vendredi. "J’ai démissionné", a-t-elle dévoilé au quotidien. Isabelle Saporta met fin aux critiques qui ont fait suite à la révélation de sa relation avec Yannick Jadot, tête de liste Europe Ecologie Les Verts, le jour des élections européennes. "Tout le monde sait que je suis une journaliste engagée, je n’ai jamais caché mes combats écologistes, a-t-elle ajouté . (...) Mais je ne veux pas entraîner RTL dans quelque chose qu’ils ne veulent pas. Je ne veux plus me cacher, et être présente aux côtés de Yannick. On est un couple post-Me too !"





Dimanche 26 mai, c'est ensemble que Yannick Jadot et Isabelle Saporta sont apparus à l'annonce des résultats des élections européennes qui créditaient Europe Écologie Les Verts de 13,5% des voix. Une image qui a eu un retentissement sur les réseaux sociaux et en interne, au sein de la maison RTL. "Je n’ai pas commencé ma carrière avec Yannick Jadot ! s'est-elle défendue. C’est un homme politique sur des sujets qui sont les miens. En parallèle, dans ma vie privée, j’ai eu envie de m’investir dans sa campagne." Mais pas de quoi impacter sa carrière de journaliste, assure-t-elle. "Pour moi, il y a toujours eu une étanchéité totale entre ma relation avec Yannick Jadot et mon travail de journaliste."