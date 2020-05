"La Mode s'engage" : une vente aux enchères en ligne pour aider les soignants

Acheter un vêtement pour la bonne cause. C'est ce que proposent les 120 créateurs français et internationaux qui participent à la vente aux enchères en ligne "La Mode s'engage". Depuis le 1e mai et jusqu'à ce soir, des centaines de pièces de créateurs et de haute couture sont mises aux enchères sur une plateforme dédiée. Avec un prix unique de départ fixé à 100 euros.

Les bénéfices de cette vente organisée en partenariat avec l'Institut français de la mode (IFM) et la Fédération de la haute couture et de la mode (FHCM) seront reversés au collectif #ProtegeTonSoignant. Les fonds serviront à financer du matériel médical destiné aux personnels soignants et à le leur acheminer.