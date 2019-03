La parole des femmes à la télévision

Jusque là, l'Ina n'évaluait que la présence des femmes dans les médias. Mais cette fois-ci, il a étudié avec précision leur temps de parole à la télé et à la radio grâce à un logiciel. Le résultat est assez surprenant. Cette étude révèle que les femmes n'ont que 31,2% du temps de parole en radio et 32,7% à la télé. Une participation jugée encore très faible même s'il y a eu une nette progression par rapport aux années précédentes. Quid des chaînes qui font le plus participer les femmes ?



