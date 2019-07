La porte-parole des Républicains Laurence Sailliet quitte son poste et rejoint... Cyril Hanouna

L'animateur et producteur Cyril Hanouna promet "quelques ajustements mais pas de gros bouleversements" pour la nouvelle formule de son programme à la rentrée. "Il y aura quelques émissions en prime time et aussi un changement d'horaire. J'ai envie que l'émission démarre plus tôt car j'au eu beaucoup de retours de téléspectateurs qui se plaignaient de l'heure tardive à laquelle on commençait", a-t-il ajouté. Programmée en deuxième partie de soirée, "Balance ton post" a réuni en moyenne 715.000 aficionados selon TV Mag.