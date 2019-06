"Le temps est assassin", "Magnum"... 5 séries qui vont faire l'événement au Festival de Monte-Carlo

Le pape de la fiction policière a encore frappé ! Dick Wolf, à qui l'on doit "New York Unité Spéciale" ou encore la trilogie "Chicago PD", "Chicago Fire" et "Chicago Med", revient avec une série dédiée aux agents du FBI. Le premier épisode s'ouvre sur l'explosion d'un immeuble en plein New York et ne devrait pas vous laisser de marbre. Les quatre acteurs principaux et le célèbre producteur seront à Monte-Carlo pour présenter le programme qui sera diffusé sur M6 en France.