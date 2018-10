La série débarque sur TF1 Série Films : 4 bonnes raisons de regarder "The handmaid's tale"

Certes, Elisabeth Moss, actrice principale et productrice de la série, endosse une posture pour le moins ambivalente. Scientologue depuis toujours, comme le furent ses parents avant elle, celle qui incarne Offred à l'écran a déjà pu relativiser la portée féministe de The Handmaid's Tale, en déclarant par exemple lors du festival du film de Tribeca : "Pour moi, The Handmaid's Tale n'est pas une histoire féministe (...) Je n'ai jamais eu l'intention d'incarner Peggy comme une féministe. Je n'ai jamais eu l'intention d'incarner Offred comme une féministe. Ce sont des femmes et elles sont humaines."





Reste que derrière ces contradictions un peu difficiles à suivre, le fond de la série est d'abord une histoire de femmes racontée par des femmes. Une dystopie glaçante dans laquelle l'infertilité est devenue un fléau et où les femmes en capacité de se reproduire sont, une fois par mois, lors de ce qui est appelé très chastement "la cérémonie", violées par le chef de famille dans une mise en scène aussi absurde que terrifiante. Au sein de ce nouveau régime, les femmes sont donc réduites à leur capacité de reproduction ou - si trop imperméables à la soumission - envoyées aux travaux forcés ou au bordel. Mère, boniche ou prostituée : voilà à quoi sont réduites les figures féminines de ce nouveau monde : de quoi faire réfléchir à la place des femmes dans notre société et à leurs acquis qui nous semblent tout de suite plus fragiles.