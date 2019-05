La série "Grey's Anatomy" prolongée pour 2 saisons, 3 "guests" titularisés !

Le public français découvrira ce mercredi 15 mai l'épisode le plus bouleversant de l'histoire de la série. Deux histoires poignantes et malheureusement très actuelles, traitées avec énormément de sensibilité. La fin de la saison 15 nous en apprend aussi plus sur les relations familiales d'Amelia Shepherd, nous offre un crossover avec "Station 19" des plus prenants et nous emmène vers un nouveau final catastrophe qui jouera avec nos nerfs lors de sa diffusion ce jeudi aux Etats-Unis et dans les prochaines semaines en France. Preuve que si le mélange des ingrédients n'a pas toujours été une réussite, la recette à la sauce Shonda Rhimes finit toujours par nous prendre aux tripes. Et la montagne russe émotionnelle est loin d'être terminée...