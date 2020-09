La suite de "Borat" arrive bientôt sur Amazon Prime (et Trump risque de ne pas être content)

Dans la vidéo en question composée d'image détournées du président américain, on peut entendre Borat rendre hommage à Trump, le meilleur dirigeant des Etats-Unis qui "défend les femmes", tout en étant "parfait dans sa gestion des conflits" et qui n'a "jamais fait d'attaque cardiaque". De quoi donner le ton de cette suite tournée cet été avec une équipe réduite dès que les restrictions liées à la pandémie de coronavirus ont été assouplies aux Etats-Unis et à l'étranger. D'après le site spécialisé Deadline , Sacha Baron Cohen a pris des risques pour certaines scènes dans lesquelles il a dû revêtir un gilet par balle.

Sorti en 2006, le film politiquement incorrect, dont le titre complet est Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan, avait fait sensation et empoché plus de 260 millions de dollars. Il avait même été sélectionné aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario.

Dans cette comédie mêlant humour potache en dessous de la ceinture et critique au vitriol de la société américaine, Sacha Baron Cohen se faisait passer pour Borat, journaliste kazakh, nigaud et arriéré mais grand admirateur des Etats-Unis, qui entreprend de tourner un documentaire sur ce pays. A travers des rencontres invraisemblables, le faux journaliste s'évertuait, à leur insu, à faire ressortir les défauts et préjugés en jouant son rôle d'étranger grossier et ignorant.