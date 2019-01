Lady Gaga s’autocensure : vous ne pouvez plus écouter (ni télécharger) son duo avec R. Kelly

Lady Gaga a tenu promesse. Jeudi 10 janvier, la chanteuse américaine annonçait son intention de retirer des plateformes de streaming la chanson "Do What U Want (With My Body)", enregistrée en 2013 avec le chanteur R. Kelly. Depuis quelques jours, ce dernier est de nouveau dans le viseur de la justice suite à la diffusion sur la chaîne Lifetime d’un documentaire où plusieurs femmes l’accusent d’avoir eu des relations intimes avec des mineures. Mais aussi d’avoir transformé plusieurs d’entre elles en esclaves sexuelles, les coupant de leur famille et de leurs proches.





Depuis ce vendredi, en se rendant sur les différentes plateformes de streaming et de téléchargement légal, on ne peut effectivement plus avoir accès au duo en question. Sur Deezer, par exemple, le lien permettant d’écouter "Do What U Want (With My Body)" n’est plus cliquable. Même sanction sur Spotify. Sur iTunes, c’est encore plus radical. La chanson, qui figurait en 7e position sur l’album "Artpop", entre "Manicure" et la chanson-titre, a été supprimée. Sur Youtube, la vidéo officielle de la chanson, réalisée à l’époque par le photographe Terry Richardson, lui-même accusé d'agressions sexuelles, a été enlevée de la plateforme.