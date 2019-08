"The Voice" renouvelle entièrement son jury : découvrez les quatre nouveaux coachs

Le jury de "The Voice" fait peau neuve. TF1 a annoncé ce vendredi 30 août le nom des quatre artistes qui prendront la relève de Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. Pour sa neuvième saison, le télé-crochet de TF1 accueillera donc Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo. "Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d’un programme tel que 'The Voice'. Et je suis heureux de les accueillir", s'est réjoui Nikos Aliagas.





Un jury fambant neuf et paritaire. Du côté des femmes, donc, on découvrira Lara Fabian, qui devrait rapidement prendre ses marques puisqu'elle a été coach durant 2 ans dans "La Voix", la version québécoise de "The Voice", dont elle a remporté la dernière édition avec sa finaliste. Alors qu'elle s'apprête à se lancer dans une grande tournée pour fêter ses 50 ans, la chanteuse aux nombreux tubes ("J'y crois encore", "La différence", "Immortelle", "Tout", "Je t'aime") sera une redoutable concurrente pour ses petits camarades. A ses côtés, on retrouvera Amel Bent, qui fait son entrée dans la cour des grands après deux saisons en tant que coach chez les" kids". Emotive et très sensible aux grandes voix, elle devrait être servie.