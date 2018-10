Le 1er octobre 1968, le jour où la pub a fait son entrée à la télé

Le 1er octobre 1968, juste avant 20 heures, le premier spot publicitaire a été diffusé à la télévision. A l'époque, il était en noir et blanc. En 50 ans, la publicité a pris de l'importance et a profité d'une imagination presque sans limite. Des réclames de deux minutes par jour ont été annoncées dans des grilles de programmes télé. L'ancien président de la République Georges Pompidou a initié cette révolution pour stimuler la consommation des ménages. A partir des années 70, la publicité passe à la couleur et s'adapte à son époque. Découvrez les images archives de la Maison de la Pub.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.