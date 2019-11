"Le Bazar de la charité" : sur Twitter, les internautes choqués par le comportement des hommes pendant l’incendie

"Le bazar de la charité" est la nouvelle série historique de TF1. Avec des têtes d’affiche comme Camille Lou et Audrey Fleurot, les deux premiers épisodes diffusés lundi soir ont réuni plus de 7,1 millions de téléspectateurs, soit plus de 29,8% de part de marché. Et réalisé un carton chez les jeunes avec 33% de part d'audience sur les 15-24 ans.

Le programme de fiction historique est inspiré de l’histoire vraie du tragique incendie du 4 mai 1897 qui a coûté la vie à plus de 130 personnes dont 123 femmes venues participer à une vente de charité dans l’immeuble du même nom. Un événement qui

a profondément choqué l'opinion publique de l'époque, d'autant que des hommes de la haute société prêts à tout pour survivre seraient allés jusqu’à piétiner des femmes à terre. Une violence masculine qui a bouleversé les twittos.