Le concert des Enfoirés ce soir sur TF1

Cela fait 30 ans que les Enfoirés montent sur scène pour la bonne cause. Pour cette édition 2019, de grands noms de la chanson, du cinéma et même du sport ont rejoint les rangs. On verra donc de nouveaux participants comme Sliman, Claudio Capéo ou encore Kylian Mbappé. Les Enfoirés c'est également 22 semi-remorques et 250 bénévoles mobilisés. En 2018, leur concert a été vu par 9,69 millions de téléspectateurs, soit 45,2% de PDA.



