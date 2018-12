Le Grand Prix de la fondation Varenne décerné à Esther Lefebvre et Michaël Merle

Deux de nos journalistes ont reçu le Grand Prix de la fondation Varenne. Esther Lefebvre et Michaël Merle ont été récompensés pour leur reportage diffusé le 14 septembre 2017, dans le JT de 20H. Un document qui rapporte le témoignage de deux fillettes, qui sont parvenues à rentrer en dans notre pays après avoir été emmenées de force en Syrie.



