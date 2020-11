"Le jeu de la dame" : pourquoi la championne d’échecs de Netflix nous fascine tant

Le livre est un succès mais à la mort de l’écrivain, son adaptation va passer de main en main, sans longtemps aboutir. Le maître italien Bernard Bertolucci s’y intéressera dans les années 1990 mais c’est à la fin de la décennie suivante que le projet prend forme. Tout juste sorti de sa performance hallucinée en Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan, l’acteur australien Heath Ledger s’apprête en effet à en faire son premier film en tant que réalisateur, avec Ellen Page dans le rôle principal, lorsqu’il décède à New York d’une overdose médicamenteuse, le 22 janvier 2008…

Sans tambour, ni trompette, mais avec son désormais célèbre "tadam" de pré-générique, Netflix mettait en ligne le 23 octobre dernier les sept épisodes d’une minisérie intitulée Le jeu de la dame (The Queen’s Gambit en VO) et basée sur le roman du même nom, paru en 1983. Décédé un an plus tard à l’âge de 56 ans, Walter Tevis, son auteur, y narrait les pérégrinations de Beth Harmon, une orpheline qui surmonte ses traumatismes d’enfance et ses addictions en tous genres pour devenir l’une des plus grandes championnes d’échec de sa génération.

12 ans plus tard, c’est finalement Scott Frank, scénariste à succès de Hors d’atteinte, Minority Report et autre Wolverine qui s’y colle, du scénario à la réalisation, et rapidement persuadé que pour aborder la dimension à la fois humaine et ludique du roman, le format d’une minisérie en plusieurs épisodes sera plus approprié que celui d’un long-métrage. "Je l’ai pitché à Netflix en pensant qu’ils ne voudraient jamais adapter un livre sur une petite fille qui joue aux échecs… et immédiatement ils ont dit oui", raconte l’intéressé dans Entertainment Weekly.

Le résultat dépasse sans doute toutes ses attentes puisqu’en l’espace de quelques jours, Le jeu de la dame est devenu le programme le plus regardé sur Netflix à travers le monde, boosté par un bouche-à-oreille et des critiques dithyrambiques. Et comme chaque partie jouée – et souvent remportée par son héroïne – c’est tout sauf lié au hasard….