Le jeu musical "Together, tous avec moi" déprogrammé en catastrophe par M6

L'audience du jeu musical présenté par Eric Antoine et Garou sur M6, publiée mercredi, était sans appel. Avec 5,1% de part d'audience, l'engouement du public pour "Together, tous avec moi" était en dessous des attentes de la chaîne. L'émission a donc été déprogrammée et sera remplacée par deux autres, de "valeur sure". Comment analyser cet échec ? Une chaîne peut-elle modifier sans prévenir ses programmes ? Quid du programme de la soirée ?



Ce jeudi 9 mai 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les médias", nous parle de la déprogrammation de l'émission "Together, tous avec moi" de M6. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.