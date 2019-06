Le JT fête ses 70 ans

Les journaux télévisés rythment notre vie quotidienne depuis des dizaines d'années. Le premier JT a été diffusé le 29 juin 1949, à 20h30. Il s'agissait de "News from Paris". Un journal tout en images avec, au début, un reportage de Pierre Sabbagh. En juillet 1949, les équipes du JT couvrent le Tour de France. Les studios s'installent alors dans une annexe du ministère de l'Information. Retour en arrière et petit plongeon dans les archives.



