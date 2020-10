Le Kestuf' du cast de "La Révolution" : "C'est une série très audacieuse"

Tout commence en 1787 dans le comté fictif de Montargis. Un jeune médecin, Joseph Guillotin, enquête sur des disparitions mystérieuses et découvre la maladie du sang bleu. Un terrible virus qui se répand dans l'aristocratie et pousse les nobles à s'attaquer au peuple. "C'est une histoire qu'on connaît tous mais qu'on se réapproprie en y injectant du fantastique", nous explique Lionel Erdogan, qui incarne Albert Guillotin, le frère de Joseph.

"Ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent en France et de cette manière-là", estime pour sa part Amir El Kacem, qui prête ses traits à Joseph Guillotin (qui n'est pas l'inventeur de la guillotine comme on pourrait le croire, mais celui qui a contribué à la promouvoir). "Et en aucun cas on dit : 'Voilà la vérité sur la Révolution française'. On commence l'histoire en disant : 'Et si on vous avait menti ?'", poursuit le comédien. "C'est une série créée, imaginée et fantasmée par des jeunes", renchérit Isabel Aimé Gonzalez Sola, interprète de Katell, l'assistante de Joseph Guillotin, une femme au fort caractère.

"C'est une fiction très audacieuse car elle n'a pas peur de mélanger les genres. Il y a du romantisme, du fantastique, de l'aventure et même de l'horreur un peu aussi", détaille Marilou Aussilloux, qui s'est glissée dans la peau de la comtesse Elise de Montargis, une aristocrate qui se bat pour plus de justice sociale tout en protégeant sa petite sœur Madeleine (Amelia Lacquemant), muette et douée de facultés extrasensorielles.