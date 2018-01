Le Lab ferme ses portes... et même Nadine Morano lui rend hommage

Cette légèreté assumée lui aura d'ailleurs valu quelques procès en légitimité de la part de ses pairs et des professionnels de la politique, le croquant en générateur de buzz et non en site privilégiant l'analyse politique et la publication d'informations exclusives.





Pourtant, la facétie des articles ne le disputait pas à la rigueur de l'information (ici, ici et là), tandis qu'une petite phrase n'était jamais relayée sans contexte, essentiel pour pointer un retournement de veste, une perfidie ou autre. L'information exclusive n'était pas, à quelques exceptions près (ici, ici et là), le fond de commerce du Lab, mais la qualité de veille du site lui avait permis de relever ce que d'autres n'avaient pas vu passer, à l'instar de la sortie de Jean-Marie Le Pen sur Patrick Bruel et les chambres à gaz, qui a précipité la crise entre le patriarche du FN et sa présidente de fille.





Des qualités que quelques personnalités politiques, mais surtout beaucoup de journalistes, qui ont adopté ces réflexes dans leur quotidien, n'ont pas manqué de souligner, à l'annonce de sa fermeture, le 13 décembre, contre toute attente, par la direction d'Europe 1.