Marc-Olivier Fogiel ému face au témoignage de son mari sur leur combat pour devenir parents

Jusqu'ici, il était resté très discret. François Roelants, le mari de Marc-Olivier Fogiel, a accepté de se confier devant les caméras de "Bonsoir", l'émission présentée par Isabelle Ithurburu, ce samedi sur Canal+." Je crois qu’on avait ce point commun, c’était cet instinct de paternité, quelque chose de très naturel qu’on ne peut pas expliquer. Je crois que lui et moi on a toujours su qu’un jour ou l’autre on serait pères", a-t-il expliqué. Parents de deux petites filles, Mila (7 ans) et Lily (5 ans), Marc-Olivier Fogiel et François Roelants ont eu recours à la gestation pour autrui (GPA).





Les fillettes sont nées aux Etats-Unis, de mères porteuses, une pratique illégale en France. "C'était avant le mariage pour tous", raconte-t-il. "L'adoption n'était pas possible pour les couples homosexuels, elle était possible pour les pères célibataires. Il fallait masquer sa vie, se cacher, mentir pour pouvoir y accéder. Cela nous paraissait impossible de devoir passer par ce mensonge auprès des institutions qui gèrent les adoptions, donc très naturellement on s'est tournés vers la GPA".