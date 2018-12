"Le Monde" renouvelle ses excuses après sa Une polémique avec Emmanuel Macron

Maladresse involontaire ou geste intentionnel ? Une chose est sûre : la Une du supplément week-end du "Monde" paru le 29 décembre n'a pas plu à tout le monde. On y découvre un portrait d'Emmanuel Macron en noir et blanc, une image d'une foule en liesse incrustée sur son costume, encadré par un fond rouge et blanc. Pour beaucoup, cette iconographie se rapproche de celle utilisée par les nazis, comme l'ont souligné des nombreux internautes sur les réseaux sociaux.





"Hâte de comprendre ce qui fonde les références graphiques et iconographiques du 'Monde'. S'il ne peut s'agir de hasard, de quoi s'agit-il alors ? A la recherche du sens perdu", a réagi pour sa part Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, sur Twitter, photo d'Adolph Hitler à l'appui, suivi de nombre de têtes d'affiche de La République en marche à l'Assemblée nationale et au gouvernement.